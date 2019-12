Politik in Düsseldorf : Politik spricht über Brause und Umweltspur

Stadtbezirk 3 (nika) Ein letztes Mal kommen die Mitglieder der Bezirksvertretung 3 in diesem Jahr zusammen. Auf der Tagesordnung am Dienstag, 10. Dezember, ab 16 Uhr, stehen unter anderem Anfragen zur Umweltspur und zum Abriss der Brause.

Warum ist das Thema Umweltspur wichtig? In den letzten Monaten gab es in Düsseldorf kaum ein Thema, das so polarisiert hat wie die Umweltspuren. Zwei der drei Sonderspuren verlaufen durch den Stadtbezirk 3, Thorsten Graeßner, Sprecher der Grünen in der Bezirksvertretung 3, will nun wissen, ob die Verwaltung schon Erkenntnisse hinsichtlich Ausweichverkehre und Ausweichstrecken für Pkw und Lkw im Stadtbezirk 3 gewonnen hat. „Bewohner anderer Stadtbezirke beschweren sich jetzt schon über vermeintliche Auswirkungen der ersten Umweltspur auf der Merowinger Straße“, sagt Graeßner.