Anwohner üben Kritik : Nachbarn kritisieren Wohnprojekt in Bilk

So soll das neue Quartier aussehen. An der Visualisierung wurde kritisiert, dass mehr große Bäume abgebildet als vor Ort vorhanden sind. Foto: RP/Dominik Schneider / DWG

Bilk 70 Wohnungen, ein Gemeinderaum und eine Kita entstehen auf dem ehemaligen Gelände der Bruderkirche. Die direkten Nachbarn kritisieren die Verdichtung im Stadtteil und fühlen sich übergangen.

Das ehemalige Gelände der Bruderkirche in Bilk gleicht einem Trümmerfeld. Ein einzelner Turm und die rohen Mauern des ehemaligen Gotteshauses stehen zwischen Schutt, Trümmern und verbogenen Stahlseilen. Monika Nitsch, direkte Anwohnerin an der Johannes-Weyer-Straße, blickt mit Wehmut auf das Grundstück. Sie war in der Bruderkirche aktiv und vermisst bereits jetzt die Gemeinde. Bald soll hier neu gebaut werden – mit den Plänen sind sie und einige andere Nachbarn nicht zufrieden.

Im Januar fand der letzte Gottesdienst in der protestantischen Bruderkirche statt. Danach wurde das Gebäude entweiht. Die Bausubstanz war marode, eine Sanierung wäre zu teuer gewesen. Zudem war die Zahl der Kirchgänger stark gesunken, sodass schließlich die Entscheidung fiel, das Gelände zu verkaufen. „Aber jeden Sonntag waren noch ein paar Menschen da, und für die ist es wirklich schade“, sagt Nitsch.

Auf dem Gelände wird nun die Düsseldorfer Wohnungsgenossenschaft (DWG) bauen. Laut Bebauungsplan ist auf der Fläche die Nutzung durch die Gemeinde vorgeschrieben, daher hat der Bauherr ein entsprechendes Zentrum für die Gläubigen eingeplant, in dem Gottesdienste und Versammlungen stattfinden können. Auch die Kindertagesstätte wird neu errichtet. Durch das Wegfallen der Kirche selbst sowie die Neuordnung der Gebäude entsteht jedoch Platz für Neues: Fünf Wohnhäuser mit drei Voll- und zwei Staffelgeschossen sollen entstehen, insgesamt sind 70 Wohneinheiten geplant, davon 21 gefördert.

Die Bezirksvertretung 3 gab nach einigen Diskussionen der Beschlussfassung ihr Okay, unter anderem waren auf der von der DWG vorgelegten Animation mehr Bäume zu sehen, als sie in der Umgebung existieren. Trotzdem stimmte am Ende lediglich einer der Lokalpolitiker gegen die Pläne.

Rund um den Kirchturm der ehemaligen Bruderkirche liegen die Trümmer, hier sollen Wohnhäuser entstehen. Foto: RP/Dominik Schneider / DWG

Wenig Freude darüber herrschte bei den Anwohnern. Mehrere Hauseigentümer und Bewohner der Johannes-Weyer-Straße haben noch immer Bedenken gegen das Vorhaben, unter anderem werfen sie der DWG vor, die Bebauung an einem Eckhaus zu orientieren, das deutlich höher als die direkt angrenzenden Gebäude ist. Genau gegenüber sind die Wohnhäuser dreigeschossig, zum Teil ist das oberste Stockwerk sogar zurückgesetzt. „Allein die Verschattung durch die Neubauten mindert den Wohnwert“, beklagt sich Anwohnerin Claudia Wego. Andere Nachbarn beklagen die zusätzliche Verdichtung im sowieso bevölkerungsreichen Stadtteil, den Verlust von acht großen Bäumen und die zu erwartende zusätzliche Verkehrsbelastung in den Seitenstraßen. Zwar entstehen – teils in einer Tiefgarage, teils oberirdisch – insgesamt 50 Stellplätze, dies, so die Kritik aus der Nachbarschaft, reiche jedoch nicht aus, um 70 Wohneinheiten zu versorgen.

Mit ihren Beschwerden haben sich die Anwohner an die Politik und den Bauherrn gewandt, allerdings, so DWG-Vorstandssprecher Heiko Leonhard, ohne jemanden konkret anzusprechen. Kurz vor der Abstimmung der BV gab es tatsächlich ein Treffen zwischen Anwohnern und Verantwortlichen, das allerdings keine Ergebnisse hervorbrachte. „Die DWG ist bis kurz vor das Ziel galoppiert, wir wurden erst einbezogen, als im Grunde schon alles zu spät war“, sagt Wego.

Leonhard nennt die Klagen der Anwohner ungerechtfertigt. „Wir haben uns an alle Vorschriften gehalten. Der Wohnraum in Bilk ist rar. Ich freue mich auf das Projekt, dass die angespannte Lage auf dem Markt etwas entspannen kann.“ Außerdem verleiht der DWG-Sprecher seiner Hoffnung Ausdruck, dass sich das neue Quartier, wenn es fertig ist, harmonisch in die Nachbarschaft einfügt. „Wir haben nicht auf der sprichwörtlichen grünen Wiese gebaut, sondern ein schon bebautes Gelände nach den Bedürfnissen des Stadtteils umgestaltet“, sagt Leonhard.

Das einzige direkte Gespräch zwischen Claudia Wego und ihren Mitstreitern auf der einen und der DWG auf der anderen Seite fand im Büro von Bezirksbürgermeister Marko Siegesmund (SPD) statt. Dieser war im Vorfeld von den Bürgern kontaktiert worden, konnte sie jedoch nur vertrösten, da auch ihm noch keine detaillierten Pläne vorlagen. „Die Beteiligten haben sich den schwarzen Peter zugeschoben, die Kommunikation war sicherlich schwierig“, resümiert der SPD-Politiker das Gespräch. Auch er hat am Ende jedoch für den Beschluss gestimmt. „Baurechtlich ist die Situation eindeutig. Die kirchliche Nutzung auf dem Gelände bleibt erhalten, zudem entsteht Wohnraum – zum Teil günstiger Wohnraum – der in Bilk dringend gebraucht wird“, sagt Siegesmund.