Gut gemacht in Düsseldorf : Lesetage im Aquazoo

Bilk/Unterbilk Die Spieloase durfte sich über eine Spende von den Stadtwerken freuen. Und die neue Initiative „Roundabout Kids“ wird mit ihrer Spende im nächsten Jahr zehn Leseveranstaltungen im Aquazoo Düsseldorf für Kindergartenkinder finanzieren.

Mit ihrem Trinkwasser-Wagen unterstützen die Stadtwerke jedes Jahr ein soziales Projekt in der Stadt. 2019 wurde der Wagen zum ersten Mal bei „Jazz im Hofgarten“ aufgestellt, wo die Düsseldorfer nicht nur Trinkwasser testen, sondern auch kleine Mitbringsel gegen eine Spende erwerben konnten. Diesmal gehen die Einnahmen an die Spieloase in Bilk. Bei der Aktion „Kids und Vereinsfrauen backen“ wurde die Spende an den Verein übergeben. Mit dem Geld planen die Verantwortlichen der Spieloase einen Ausflug für die Kinder. Wohin es genau geht, ist noch nicht ganz klar, die Auswahl ist schließlich groß: Eislaufen, Kino, Theater oder ein Konzert.