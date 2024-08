Vermisste Tiere in Bilk Katzen nach Brand lebend gefunden

Der Wohnungsbrand in einem Haus an der Suitbertusstraße in der Nacht von Montag auf Dienstag geht wohl auf einen „fahrlässigen Umgang mit Feuer“ zurück. Das teilte die Düsseldorfer Polizei am Donnerstag auf Anfrage unserer Redaktion mit. Zwei Personen mussten nach dem Brand ins Krankenhaus gebracht werden. Zudem konnten zwei vermisste Katzen am Mittwoch lebend gefunden werden, berichtete eine Anwohnerin. Eine dritte vermisste Katze sei am Donnerstagnachmittag zwar noch nicht gesichtet worden – aber sie habe zwischenzeitlich das Katzenklo aufgesucht und Pfotenspuren hinterlassen.