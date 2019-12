Verkehr in Düsseldorf : Bauarbeiten am Bahnhof Bilk starten

Die Station in Bilk wird zum Regionalhalt ausgebaut. An einem neuen, zusätzlichen Bahnsteig werden in einem Jahr Regionalzüge halten. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Bilk Der S-Bahnhof in Bilk wird zum Regionalhalt ausgebaut. Damit soll er zum zweitwichtigsten Bahnhof für Düsseldorf werden und den Hauptbahnhof entlasten. Bis Mitte April müssen sich Reisende auf Zugausfälle einstellen.

Wenn der Regionalhalt in Bilk 2020 fertig ist, sollen statt wie bisher 10.700 Ein- und Aussteiger pro Tag etwa 21.000 Menschen die Station nutzen. Schon heute ist der Bahnhof eine wichtige Haltestelle in Düsseldorf, mit dem Umbau wird der Knotenpunkt noch mehr Bedeutung bekommen. Nach dem Spatenstich im Juni starten am 16. Dezember die umfangreichen Bauarbeiten rund um den Bahnhof. Pendler und Anwohner müssen sich in den nächsten Wochen und Monaten auf Zugausfälle, Umleitungen und geänderte Fahrtzeiten einstellen.

Wie lange werden die Bauarbeiten dauern? In einem Jahr soll der Regiohalt eröffnen, bis Mitte April stehen umfangreiche Arbeiten an der Strecke und am Bahnsteig an. Ein neuer Bahnsteig wird für die Züge des Regionalverkehrs zwischen den Gleisen 3 und 4 gebaut, der 215 Meter lang werden soll, etwa die Hälfte davon überdacht. 28 Fundamente müssen geschaffen werden für die Masten der neuen Oberleitungen, außerdem werden zwei Regenrückhaltebecken in der Nähe des Bahnhofs aufgestellt. Während der Sperrungen sollen auch einige Schienen ausgetauscht werden.

Was kommt auf die Pendler im Regionalverkehr zu? Die zusätzlichen Züge im Berufsverkehr, die sogenannten Verstärkerzüge der Regional-Express-Linie 4 fallen zwischen Mönchengladbach und Düsseldorf aus. Die übrigen RE4 werden über die S-Bahn-Strecke umgeleitet. Der RE 6, der zwischen Minden und dem Köln-Bonner Flughafen verkehrt, wird zwischen Düsseldorf und Köln-Deutz umgeleitet, der Halt am Kölner Hauptbahnhof entfällt, stattdessen fährt der RE 6 die Station Köln-Deutz an. Der Regional-Express 10 fährt nicht über Düsseldorf und wird ab Krefeld nach Duisburg umgeleitet. Für die Linie RE 13 müssen sich die Fahrgäste auf ein paar Änderungen bei den Fahrtzeiten einrichten, die Regionalbahn 39 fällt bis 22.30 Uhr zwischen Düsseldorf und Neuss aus.

Welche Auswirkungen haben die Arbeiten auf die S-Bahn-Linien? Die S-Bahn-Linie 8 hält bis zum 20. April nicht mehr ganz so häufig wie bisher an den Stationen Düsseldorf-Hamm und Neuss Am Kaiser. Die S11 fällt montags bis freitags einmal in der Stunde zwischen Düsseldorf Flughafen Terminal und Neuss aus. Die S28 fährt montags bis freitags bis 22.30 Uhr nicht zwischen Düsseldorf und Neuss. An Samstagen, Sonn- und Feiertagen fällt die Linie zwischen Düsseldorf und Neuss einmal in der Stunde aus.

Worauf müssen sich die Bahnfahrer in nächster Zeit noch einstellen? Am Wochenende 11. und 12. Januar wird es eine Totalsperrung geben, über die die Deutsche Bahn noch gesondert informieren wird. Dann wird es rund um den Bahnhof Bilk noch massivere Einschränkungen im Zugverkehr geben, so wie in den Osterferien, als die Station komplett gesperrt war. Statt Züge fuhren Busse, viele Passagiere hatten im Frühjahr Schwierigkeiten, den Haltepunkt für den Schienenersatzverkehr zu finden. Die Beschwerden der Kunden werden bei der Bahn ernst genommen, hieß es damals aus vom Verkehrsunternehmen, man reagierte und erhöhte zum Beispiel die Anzahl der Informationsplakate.

Sind auch Anwohner von den Bauarbeiten betroffen? Ja, bis die Station eröffnen wird, müssen die Anwohner rund um die Düsseldorf Arcaden und den Bahnhof geduldig sein. Es wird Baulärm geben, „wir müssen ihnen immer wieder vor Augen halten, wie wichtig die Station ist“, sagte Bürgermeister Friedrich G. Conzen beim Spatenstich im Sommer. Direkte Anwohner werden zudem mit passivem Lärmschutz ausgestattet.