Mobilitätswende in Düsseldorf : An diesem Automaten kann man Lastenräder leihen

Der Automat ist keine Box – und auch nicht überdacht. Die Räder können per App ausgelöst werden, in der Station werden sie geladen. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Die Stadt Düsseldorf verleiht jetzt Lastenräder - zunächst in einer Testphase und im kleinen Rahmen. Anwohner eines Quartiers in Bilk können das Angebot nutzen und erste Daten liefern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Nemesheimer

Einen Lastenrad-Automaten direkt im Innenhof finden ab sofort Mieter in Wohnungen der städtischen Wohnungsgesellschaft SWD des Quartiers Burghof-, Karolinger- und Henriettenstraße. Dort beginnt eine Testphase mit neuen Mobilitätsmöglichkeiten.

Für einen Euro in der Stunde können sie die elektrischen Fahrräder zum Transport ausleihen. „Wir schaffen damit zunächst ein Angebot und werden sehen, wie es sich entwickelt und ob es von den Bürgerinnen und Bürgern akzeptiert wird“, sagt Verkehrsdezernent Jochen Kral.

Die Ladestation ist in Zusammenarbeit mit Connected Mobility Düsseldorf (CMD) installiert worden, an der drei Lastenräder stehen – zwei davon mit einer größeren Ladefläche vorne, ein weiteres mit einer kleineren auf dem Gepäckträger. Sicher eingehakt sind die Räder in diese Station, an der sie auch wieder zurückgegeben werden müssen. Gebucht, freigeschaltet und bezahlt wird alles über die App „Velocity mobility“. Die Kosten für die Station belaufen sich auf rund 20.000 Euro und werden aus dem Klimafonds der Stadt finanziert.

Zunächst wird dieses Angebot nur für die direkt anliegenden SWD-Mietern nutzbar sein. Dort werden bis 2026 über 150 Wohnungen energetisch saniert und modernisiert. „Nach dieser Testphase könnte sie auch für weitere Nutzer geöffnet werden“, erklärt David Rüdiger, technischer Geschäftsführer der CMD.

Mit dem begrenzten Angebot könne man eine gute Evaluierung starten, die in Zusammenarbeit mit der Heinrich-Heine-Universität und der Bergischen Universität Wuppertal durchgeführt werden soll. Damit sollen Daten über die Nutzung, die Zielgruppe und Nachfrage an der alternativen Mobilitätsmöglichkeit gewonnen werden. Bei einem erfolgreichem Pilotprojekt soll das Angebot stadtweit ausgebaut werden.

Zudem seien jetzt schon weitere Stationen in Planung. Am Kirchplatz in Friedrichstadt und am Friedensplätzchen in Unterbilk sollen noch in diesem Jahr ähnliche Stationen installiert werden, die dann für alle zugänglich sein sollen.

Ab der kommenden Woche werden die Anwohner postalisch über das Angebot informiert und erhalten einen Freischalt-Code sowie eine Kurzanleitung in Videoform. „Für das Frühjahr planen wir auch Events, um das Angebot besser publik zu machen“, führt Rüdiger aus. Damit seien etwa Informationsveranstaltungen im lockeren Rahmen gemeint, bei denen das Konzept, die Handhabe des Automaten und auch das Fahren selbst nähergebracht werden sollen.