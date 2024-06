Straßenumbenennung in Düsseldorf „Hermann wäre stolz gewesen“

Was die Familie besonders freut, „dass eine so schöne Straße in Bilk nach ihm benannt wurde und nicht irgendeine in einer Neubausiedlung, zu der es keinen Bezug gibt“. Doch wer war Hermann Smeets eigentlich? Toni Feldhoff von den Bilker Heimatfreunden, die Smeets eins mitbegründet hat, konnte da einiges erzählen. Zum Beispiel, dass Smeets‘ Mutter Düsseldorferin war, der Vater ein Niederländer. Eigentlich wurde Smeets in Oberbilk, an der Ellerstraße, geboren. Erst als Hermann sechs Jahren alt war, zog er mit den Eltern ins Haus Germaniastraße 24. Von da an war Hermann praktisch ein Bilker Jong. Seinen Wurzeln blieb er ein Leben lang treu und machte sich für seinen Stadtteil stark, engagierte sich unter anderem im Bilker Schützenverein und gehörte 1951 zu den Mitgründern der Bilker Heimatfreunde, deren Vorsitzender er für drei Jahrzehnte blieb. Er setzte sich für den Erhalt geschichtsträchtiger Bauten und für die Errichtung von Denkmälern ein. Auch das nach ihm benannte Heimatarchiv hat er maßgeblich mit aufgebaut.