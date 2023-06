Wohnen in Düsseldorf Bauprojekt „Unser Bilk“ soll frühestens Ende des Jahres fertig sein

„Unser Bilk“ heißt das Neubauprojekt an der Fleher Straße und auf der Internetseite des Bauträgers Projekt Immobilien steht, dass die Wohnungen zu 100 Prozent verkauft sind. In der Nachbarschaft fragt man sich aber inzwischen, wann der mittlere und letzte Bauabschnitt fertig wird. Während an den Seiten des weißen Komplexes die Menschen schon im neuen Eigenheim leben, tut sich in der Mitte auf den ersten Blick nichts. Das Dämmmaterial liegt seit Wochen unberührt auf der Baustelle vor dem Haus und wartet nur darauf, verbaut zu werden.