Sperrung bei Düsseldorf Ausfahrt Bilk auf der A46 ist für 16 Tage gesperrt

Der Standstreifen der Anschlussstelle Bilk müsse ertüchtigt werden, heißt es in der Mitteilung der Autobahn GmbH Rheinland. Ab Mittwoch, 4. Oktober, um 7 Uhr wird deshalb in Fahrtrichtung Wuppertal die Ausfahrt gesperrt – und das für 16 Tage. Am 19. Oktober um Mitternacht soll die Sperrung aufgehoben werden.