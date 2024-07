Rundgang der Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorfs Medizin unterm Hakenkreuz

Sie berichtet über die jüdischen Ärzte und Ärztinnen, zunehmende Repressalien, wie mit Patienten umgegangen wurde und informiert über Zwangssterilisationen, die vorgenommen wurden. Auch die Ärztin Herta Oberheuser war ein Thema, die einzige Frau, die im Nürnberger Ärzteprozess angeklagt war und verurteilt wurde. Sie war Ärztin in Düsseldorf, bevor sie im Konzentrationslager Ravensbrück Versuche an Menschen durchführte. „Sie hat sich freiwillig dort hinbeworben, es wurde eine Lagerärztin für ein Frauenumerziehungslager gesucht“, sagt Luisa Dixneit und schildert Oberheusers Lebensweg als beispielhafte Täterinnen-Biografie: „Sie arbeitete in diesem Krankenhaus als Assistentin und später im Gesundheitsamt.“ Im Konzentrationslager Ravensbrück war sie als Ärztin an Menschenversuchen an den Lagerinsassinnen beteiligt, „1942 insbesondere an Sulfonamidversuchen an 74 Polinnen, denen bewusst die Beine aufgeschnitten und die Wunden infiziert wurden.“