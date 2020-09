Stadtplanung in Düsseldorf : Zwei Keisverkehre für den Aachener Platz

Stadtplanung in Düsseldorf

Der Aachener Platz vor dem Umbau. In den kommenden Monaten sollen hier zwei Kreisverkehre entstehen. Foto: RP/Stadt Düsseldorf

Düsseldorf Die Situation am Aachener Platz in Düsseldorf-Bilk soll für Autos, Radfahrer, Fußgänger und den ÖPNV übersichtlicher gestaltet werden. Die Arbeiten sollen bis zum ersten Quartal 2022 dauern.

Als „stark zergliedert“ beschreibt Oberbürgermeister Thomas Geisel die aktuelle Verkehrssituation am Aachener Platz im Süden von Bilk. Der Knotenpunkt, der auch namensgebend für den unweit stattfindenden Trödelmarkt ist, soll jetzt ein neues Gesicht bekommen. „Die Verkehrsflächen werden gebündelt und dadurch neue Grün- und Freiflächen geschaffen“, sagte Geisel beim symbolischen ersten Spatenstich, für den auch Florian Reeh, Leiter des Amtes für Verkehrsmanagement, nach Bilk gekommen war.

Arbeiten Im März hat die Netzgesellschaft am Aachener Platz Rohre und Leitungen für Strom, Gas und Wasser verlegt.

Autos Die größte Veränderung am Aachener Platz werden zwei neu angelegte Kreisverkehre sein, die in Zukunft Autofahrer über den Platz führen werden. Der größere, mit einem Außendurchmesser von 34 Metern, wird auf der Nord-Süd-Achse des Platzes entstehen, wo heute die Fleher Straße verläuft. Ausfahrten gibt es außerdem nach Westen zur südlichen Aachener Straße und zum zweiten, kleineren Kreisverkehr in östlicher Richtung.