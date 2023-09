Talent aus Düsseldorf 13-jähriger Bilker spielt bei Blitzschach-WM

Düsseldorf · Tom Dordevic aus Düsseldorf-Bilk hat schon im Kindergarten seine Leidenschaft für das „Spiel der Könige“ entdeckt. Bei der WM in der Rheinterrasse saß er mit den ganz Großen am Brett. Wie er mit dem Ergebnis zufrieden ist – und was seine nächsten Ziele sind.

25.09.2023, 14:35 Uhr

Tom D ordevic will im Schach ganz nach oben. Dafür trainiert er jeden Tag. Foto: Döring, Olaf (od)

Von Tino Hermanns

Als der Anruf von Jugend-Bundestrainer Bernd Vökler kam, musste Tom Dordevic nicht lange nachdenken. „Das war meine Chance, bei einem Weltklasse-Turnier in meiner Heimatstadt dabei zu sein – und das jenseits eines Jugenturnies. Da war klar, dass ich mir das nicht entgehen lassen konnte.“,