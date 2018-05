Bilk/Hamm: Das Friedhofsmobil ist nun im Einsatz

Bilk/Hamm Wer nicht mehr gut zu Fuß ist, kann auf dem Südfriedhof mit einem Elektromobil befördert werden.

Für solche Fälle existiert auf dem Nordfriedhof, Düsseldorfs größtem Friedhof, bereits eine praktikable Lösung - per E-Mobil werden die Besucher dort vom Tor zur Grabstätte gefahren und auf Wunsch auch wieder abgeholt. Ein Angebot, dass von den gut 150.000 Senioren in der Stadt sehr gut angenommen werde, so Egbers. "Die Fahrgastzahlen steigen kontinuierlich." Anfang 2017 stellte der städtische Seniorenrat schließlich einen Antrag, dieses Angebot auch auf den Südfriedhof auszuweiten. Jetzt nahm das neue Friedhofsmobil seinen ganzjährigen Fahrbetrieb auf.