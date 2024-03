Gesundheit in Düsseldorf Blutspende beim Einkaufsbummel ist ein voller Erfolg

Anfang November wurde in einem kleinen Ladenlokal in den Düsseldorf Arcaden eine Pop-up-Blutspende-Station eröffnet. Diese ist ein Pilotprojekt des Deutschen Roten Kreuz (DRK), mit dem versucht werden soll, neue und jüngere Spender zu gewinnen. Der Clou des neuen Konzeptes besteht darin, dass man jederzeit – mit Termin oder spontan – zur DRK-Blutspende gehen kann, die Wege für die Spender kurz sind, denn die Blutspende wird dort durchgeführt, wo die Menschen ohnehin schon sind, nämlich beim Einkaufen in der Stadt.