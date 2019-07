Stadtteilfest in Düsseldorf Bilk : Pfannkuchengesichter bei „Bilk ist auf der Rolle“

Düsseldorf Das Stadtteilfest bot zwei Tage einen Mix aus Foodtrucks, Nachbarschafts-Networking, Kinderprogramm und Urlaubsfeeling.

Vor der XXL-Malwand herrscht ein reges Treiben. Kleine und auch größere Kinder haben sich zum Schutz vor Farblecken riesige weiße T-Shirts angezogen und sehen ein wenig wie kleine Gespenster aus. Voller Begeisterung bemalen die Kids die große Leinwand, auf der kaum noch Platz ist. „Mit so einem Ansturm haben wir gar nicht gerechnet“, sagt Diana Matheus von der Fivelive Agentur, die für die Bilker Arkaden auf dem Platz dabei ist. Die Ergebnisse der Malkünste würden später in dem Shopping-Center ausgestellt, erzählt Matheus.

Auch am anderen Ende des Festplatzes geht es musikalisch zu. Dort hat das Bilker Bürgerhaus einen großen Stand. Ein DJ spielt internationale Musik, und einige Mädchen tanzen spontan zum ewigen Sommerhit „Macarena“. Helfer des Bürgerhauses schnippeln Obst und verteilen Obststäbchen. Auch Besucher sind eingeladen, mitzumachen, denn Partizipation ist schließlich das, was das Bürgerhaus ausmacht, wie Elizabeth Drews erklärt. „Das hier ist eine tolle Möglichkeit für uns, Präsenz zu zeigen und den Menschen zu erzählen, was wir machen. Wir wünschen uns, dass die Menschen ins Bürgerhaus kommen und das Leben im Stadtteil mitgestalten“, so Drews.