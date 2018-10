Bilk: Ärger um Haus Gantenberg

Ende Februar hatte es in Haus Gantenberg am Professor-Dessauer-Weg gebrannt. Foto: Patrick Schüller

Bilk Radschläger fürchten, dass nach dem Brand im Lokal ihre Session ausfällt.

Günter Korth, Präsident der Düsseldorfer Radschläger, einer der ältesten Karnevalsvereine in der Stadt, fürchtet das Ende seiner Gesellschaft. Der Grund: Das Traditionslokal Haus Gantenberg mit seinem großen Saal ist nach dem großen Brand am 23. Februar noch immer nicht fertig saniert. Dort veranstaltet Korth seit Jahren sämtliche Karnevalssitzungen. Der Präsident: „Wenn das so schleppend weitergeht wie bisher, können wir keinen Karneval feiern. Eine andere geeignete Location steht in der Session nicht zur Verfügung. Wir müssten dann die schon lange vorher engagierten Künstler auszahlen. Das wäre ein Verlust von rund 30.000 Euro, die mein Verein nicht stemmen kann.“