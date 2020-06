Aachener Platz in Düsseldorf : Beliebter Trödelmarkt eröffnet – Besucher zögern noch

Düsseldorf Viele Händler und Besucher freuten sich über die Wiedereröffnung des Antik- und Trödelmarktes am Wochenende. Der große Andrang am Aachener Platz blieb jedoch noch aus. Die Besucherzahl ist wegen der Coronaschutz-Auflagen ohnehin begrenzt.

Der Antik- und Trödelmarkt an der Ulenbergstraße ist eine regionale Institution. An die 20.000 Besucher begeben sich an guten Tagen auf Schnäppchenjagd oder genießen ein Stück Kuchen und ein Glas Wein bei Live-Musik im Café Sperrmüll. Die vielen Stammgäste haben ihr Samstagsritual in den vergangenen Wochen schmerzlich vermisst. Denn solche Besuchermassen sind in Corona-Zeiten eigentlich noch undenkbar – nur dank spezieller Hygieneauflagen erlaubten die Behörden am vergangenen Samstag immerhin die Öffnung des Marktes für maximal 1.700 Personen zur selben Zeit.