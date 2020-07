Bauvorhaben in Bilk : Streit um Martinstraße schnell gelöst

Das neue Quartier Martinstraße soll unter anderem einen Spielplatz und eine Gemeinschaftsterasse bekommen. Foto: RP/Dominik Schneider/ Grafik Greeen Architects

Bilk Bürgermeister Marko Siegesmund hat einen Kompromiss mit dem Bauherrn ausgehandelt. In Bilk soll günstiger Wohnraum entstehen. Im Vorfeld hatte es Diskussionen um geplante Mikroapartments gegeben.

Ein Bebauungsplanverfahren kann ein Vorhaben um drei Jahre verzögern. Das ist schlecht für den Bauherrn und schlecht für die Menschen, die das Gebäude nutzen wollen. Aber es stellt sicher, dass die geltenden Standards eingehalten werden und wird vor allem dann nötig, wenn die Politik nicht einverstanden mit den ihnen vorgelegten Plänen ist.

Ein solches Verfahren drohte dem geplanten Neubau an der Martin straße 42. Dort gibt es bisher keinen Bebauungsplan, daher müssen sich neue Häuser in die Umgebung einpassen, den Bedarf vor Ort berücksichtigen – und sich das Okay der Lokalpolitiker abholen. Allerdings waren große Teile der Bezirksvertretung drei nicht bereit, die Planung abzusegnen, die ihnen für die letzte Sitzung vor der Sommerpause vorgelegt wurde. „Im vergangenen Jahr war das Projekt schon bei uns, der Investor wollte vorfühlen, wie wir zu den Plänen stehen“, sagt Bezirksbürgermeister Marko Siegesmund (SPD). Mit der ersten Vorlage konnte sich die BV allerdings nicht zufriedengeben. „Wir haben deutlich gemacht, dass in Bilk bezahlbarer Wohnraum in allen Größen, für Singles und Familien, gebraucht wird. Das war unserer Ansicht nach so nicht gegeben.“

Info Bebauungsplan zeigt, was möglich ist Baurecht Ein Bebauungsplan regelt, wie eine Fläche genutzt werden darf. Er gibt vor, wo gebaut werden kann und wie diese Gebäude genutzt werden müssen. Ein Bebauungsplan gilt immer für einen bestimmten Bereich, etwa eine Siedlung. Er muss aber nicht zwingend vorliegen. Alternative Wo kein Bebauungsplan gilt, müssen Neubauten sich in Aussehen und Nutzung an den Bestand anpassen. Das bedeutet, dass in einer Wohnsiedlung kein Kaufhaus entstehen kann. Gibt es Unstimmigkeiten, kann auch nachträglich ein Bebauungsplan erstellt werden. Öffentlichkeit Das Erstellen eines Bebauungsplans ist ein langwieriges Verfahren, bei dem die Anwohner in verschiedenen Schritten eingebunden werden. Aufhebung Steht der Bebauungsplan einem von der Politik gewünschten Projekt im Weg, kann der Plan geändert, ergänzt oder ganz aufgehoben werden.

Auch die überarbeitete Planung, die die Himmels Immobilienentwicklung für die Juni-Sitzung der BV 3 vorlegte, entsprach nicht den Vorstellungen der Stadtteilpolitiker. Die Vertreter der Grünen kündigten an, ein Bebauungsplanverfahren zu fordern. „Damit wäre jedoch keinem gedient gewesen“, sagt Siegesmund, „denn der Investor will möglichst schnell bauen und wir wollen möglichst schnell mehr Wohnraum in einem schnell wachsenden Viertel.“

Um den drohenden, vermutlich langwierigen Konflikt zu vermeiden, griff der Bezirksbürgermeister bereits im Vorfeld der Sitzung zum Telefon. „Es waren mehrere Telefonate notwendig, immerhin will jeder der Beteiligten das Meiste für sich herausholen.“ Und tatsächlich gelang es dem SPD-Mann, in der BV-Sitzung neben der Vorlage für die Martinstraße einen mit dem potenziellen Bauherren, dem Familienunternehmen Himmels Immobilienentwicklung, ausgehandelten Kompromiss zu präsentieren. Dieser dreht sich vor allem um die Preise für die Bewohner des Quartiers: Das Bestandsgebäude soll komplett preisgedämpftes Wohnen bieten, zusätzlich wird auch – über alle Wohnungstypen hinweg – 20 Prozent gefördertes Wohnen eingerichtet.

Die Bezirksvertreter zeigten sich über Parteigrenzen hinweg zufrieden mit dieser Lösung und so wurde der veränderte Plan abgesegnet. Eine Enthaltung gab es lediglich von der Linke-Fraktion; deren Vertreter Dieter Sawalies ging der ausgehandelte Kompromiss nicht weit genug. „Aber allein, dass die Linke sich nur enthalten hat, werte ich schon als Erfolg“, sagt Marko Siegesmund. Ein weiterer, kleiner Kritikpunkt kam von der CDU, die die Verdrängung des örtlichen Handwerks beklagte. Wolfgang Müller regte an, diesen Faktor bei künftigen Neubauten stärker in den Fokus zu nehmen.