Bilkl: Alles läuft nach Plan bei den Karolinger Höfen

Bilkl Jürgen Bündgen zeigt kein Zeichen von Nervosität. "Es sind schon ein paar mehr Leute da als bei anderen Richtfesten. Es ist aber auch ein großes Projekt", meint Bündgen. Kurz zuvor hat der Polier den offiziellen Teil des Richtfests der Karolinger Höfe in Bilk routiniert und originell durchgezogen. "Gott schütze dieses neue Haus und alle die da geh'n ein und aus. Er schütze auch vor dieser Tür das Finanzamt und den Gerichtsvollzieh'r", spricht Bündgen in das Rund der Richtfestgäste und ließ das Altglas mit Schwung aus dem dritten Stock auf den unten liegenden Beton krachen.

Genauso entspannt und vergnügt präsentieren sich alle Richtfest-Teilnehmer. Und das aus mehreren Gründen. Zum einen ist in der bisher 18-monatigen Bauphase des 110-Millionen-Euro-Objekts kein Unfall passiert, zum anderen geht der Baufortschritt der 346 Wohnungen wie geplant voran und auch der Finanzrahmen wird wohl eingehalten. Und es werden sogar Kindheitserinnerungen wach. "Beim ersten Workshop-Verfahren für die Karolinger Höfe fühlte ich mich wie ein kleiner Junge. Erinnerungen an Auto Becker und die Werbung für tolle Sportwagen kamen hoch", erzählt Architekt Caspar Schmitz-Morkramer. "Als ich dann zum ersten Mal hier war, war es nicht mehr ganz so spektakulär."

Der Verlust des Wow-Effekts ist der Zeit geschuldet. 2002 meldet Auto und Data Becker Insolvenz an, aber erst 16 Jahre später wird mit der Industriebrache etwas Sinnvolles angefangen. "Mir sind diese biblischen Zeiträume zu lang", gesteht Oberbürgermeister Thomas Geisel. "Wir haben in den letzten Jahren aufs Gas gedrückt und in den vergangenen 18 Monaten ist hier einiges entstanden." Und in den nächsten Monaten wird weiterhin einiges entstehen. Die Fertigstellung des gesamten Bauprojekts ist für Ende 2020 geplant. "Das alte Brachgelände erfährt endlich eine neue Nutzung", sagt Bezirksbürgermeister Marko Siegesmund erfreut. "Ich kann mir nichts Besseres an diesem Ort vorstellen."