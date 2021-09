Adventszeit in Düsseldorf : Weihnachtsmarkt in Unterbilk geplant

Düsseldorf Vor den Düsseldorf Arcaden könnte dieses Jahr wieder ein Weihnachtsmarkt stattfinden, 2020 war er wegen Corona ausgefallen. Viele Jahre hat die Düsseldorfer Schausteller-Legende Bruno Schmelter den Markt veranstaltet. Nach seinem Tod übernimmt seine Tochter Kirsten.

Die Adventszeit könnte in diesem Jahr wieder ein bisschen festlicher werden als 2020, als die Pandemie die Stimmung mächtig verhagelte. Treffen waren nur noch zu zweit erlaubt, fast alle Geschäfte und Restaurants mussten schließen, Veranstaltungen wurden rigoros abgesagt, so wie der Weihnachtsmarkt vor den Düsseldorf Arcaden.

Sollte auch das Ordnungsamt keine Bedenken haben, wird der Weihnachtsmarkt vor den Düsseldorf Arcaden am 18. November eröffnet. Am Totensonntag (21. November) und am ersten Weihnachtsfeiertag bleibt der Markt geschlossen, ansonsten ist er täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet, bis spätestens 22 Uhr müssen sich die Besucher dann verabschieden. An Heiligabend sollen die Stände von 10 bis 15 Uhr öffnen, am zweiten Weihnachtstag von 14 bis 20 Uhr. Am 30. Dezember wäre dann der letzte Tag.