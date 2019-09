Bezirkspolitik im Norden von Düsseldorf : Die Mobile Sparkasse ist ein Thema der BV6

So sieht die Mobile Filiale der Sparkasse aus, deren Einsatz die Bezirkspolitiker auch in Mörsenbroich wünschen. Foto: Stadtsparkasse/Stadtsparkasse/katthagen heike

Rath Insgesamt 37 Tagesordnungspunkte sind zu beraten. Dabei geht es auch um Zuschüsse, Baugenehmigungen und Blumenwiesen.

Am Mittwoch, 11. September, tagt um 17 Uhr die Bezirksvertretung 6 (Rath, Unterrath, Lichtenbroich, Mörsenbroich) in der Bezirksverwaltungsstelle in der Münsterstraße 519. Die Sitzung ist öffentlich. Die Unterlagen stehen online unter www.duesseldorf.de/Medienportal/sitzungen.html