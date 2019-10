Haushaltsberatungen in Düsseldorf : Neue Autobahnabfahrt gefordert

Nord Die Bezirksvertretung 6 wünscht sich Entlastung für Unterrath und Lichtenbroich.

Viele Wünsche der Bezirksvertretung 6 (Rath, Unterrath, Mörsenbroich und Lichtenbroich) wurden in der Vergangenheit nicht umgesetzt. Deshalb nutzte das Gremium die Beratungen zum Haushalt 2020, um 15 weitere Anträge zusätzlich zu den schon im Haushalt eingeplanten Projekten anzumelden. Dabei wissen die Politiker, dass dafür in der Regel keine Gelder zur Verfügung stehen. Dennoch sollen die Anträge gestellt werden, damit die Anliegen nicht in Vergessenheit geraten. Dazu gehören die Planung der Ortsumgehung Rath und die Instandsetzung der Unterrather Straße. Weitere gewünschte Projekte sind die Erstellung eines Verkehrsgutachtens für den Stadtbezirk 6 und eine neue Autobahnzu- und abfahrt von der Wannheimer Straße auf die A44. Damit sollen die Stadtteile Unterrath und Lichtenbroich entlastet werden, wo zurzeit viele neue Büros und Hotels gebaut werden. Auch für die Planung einer dritten Fahrspur auf dem Nördlichen Zubringer stadteinwärts fordern die Politiker die Bereitstellung von Geldern. Zudem wollen die Stadtteilvertreter, dass ein Haus für Kinder, Jugendliche und Familien in Rath eingerichtet wird. Dort sollen unter anderem eine Betreuung nach Schulende, Gelegenheiten zur Freizeitgestaltung, aber auch Beratung und Bildung möglich sein.