Bezirkspolitik: Zuschüsse für Blumen und Vereinsarbeit

Bezirk 6 Der Bezirksvertretung 6 stehen eigene Gelder zur Verfügung, die sie für Projekte in den Stadtteilen einsetzen kann.

Die Bezirksvertretung 6, zuständig für Rath, Unterrath, Mörsenbroich und Lichtenbroich, hat in ihrer jüngsten Sitzung die Bereitstellung von eigenen Geldern für Projekte in den vier Stadtteilen bewilligt. Beteiligt wird sich auch in diesem Jahr wieder an der Aktion „Blühendes Düsseldorf“ der Initiative Pro Düsseldorf, die seit 2005 für mehr Grün in der Landeshauptstadt sorgt. Erneut sollen 80 Blumenkübel im Stadtbezirk 6 aufgestellt und – ebenso wie die sechs vorhandenen Blumenschiffchen – dreimal im Jahr neu bepflanzt werden. Pro Düsseldorf beteiligt sich mit jeweils 30 Euro je Blumenkübel an der Verschönerungsaktion. Die Finanzierung der übrigen 80 Euro pro Blumenkübel sowie von 180 Euro für jedes Blumenschiffchen trägt die Bezirksvertretung 6. Sie stellt damit insgesamt 7480 Euro bereit.