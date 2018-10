Bezirksvertretung 6 berät über den Haushalt 2019

Nord Die Politiker der Bezirksvertretung 6 möchten vor allem Verbesserungen von Einrichtungen für den Nachwuchs.

Viele Wünsche der Bezirksvertretung 6 (Rath, Unterrath, Mörsenbroich und Lichtenbroich) wurden in der Vergangenheit nicht umgesetzt. Deshalb nutzte das Gremium die Beratungen zum Haushalt 2019, um 22 weitere Anträge zusätzlich zu den schon im Haushalt eingeplanten Projekten anzumelden. Dabei wissen die Politiker, dass dafür in der Regel keine Gelder zur Verfügung stehen. Dennoch sollen die Anträge gestellt werden, damit die Anliegen nicht in Vergessenheit geraten oder womöglich in eine Prioritätenliste aufgenommen werden. Dazu gehören die Planung der Ortsumgehung Rath, die seit Jahren geforderte Sanierung des Radweges entlang der Münsterstraße und die Instandsetzung der Unterrather Straße.