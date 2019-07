Sitzung der Bezirksvertretung 6 : Standort des Unterrather Schwimmbades wird diskutiert

An welchem Standort das Unterrather Schwimmbad neu gebaut wird, muss noch entschieden werden. Foto: Andreas Bretz

Rath Die Bezirksvertretung befasst sich zudem mit mehreren Bauvorhaben in Lichtenbroich und mit den Verkehrsproblemen in Rath.

Am kommenden Mittwoch, 10. Juli, tagt die Bezirksvertretung 6 (Rath, Unterrath, Lichtenbroich, Mörsenbroich). Beginn ist um 17 Uhr in der Bezirksverwaltungsstelle in der Münsterstraße 519. Die Sitzung ist öffentlich. Die Unterlagen können vorab online eingesehen werden unter www.duesseldorf.de/Medienportal/sitzungen.html.