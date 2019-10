Bezirkspolitik in Düsseldorf : Der Umzug des Unterrather Bades ist Thema der BV6

Bezirkspolitik in Düsseldorf

Am Standort des alten Unterrather Schwimmbads will die Politik ein Stadtteilzentrum entwickeln.

Rath In 26 Tagesordnungspunkte geht es unter anderem um den Haushalt für das nächste Jahr und das Haus der Kulturen.

Am Mittwoch, 9. Oktober, tagt um 17 Uhr die Bezirksvertretung 6 (Rath, Unterrath, Lichtenbroich, Mörsenbroich) in der Bezirksverwaltungsstelle in der Münsterstraße 519. Die Sitzung ist öffentlich. Die Unterlagen sind zu finden unter www.duesseldorf.de/medienportal/sitzungen.html.