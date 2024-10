Vorschau auf die Bezirksvertretung 4 Wie ist der Stand bei der umstrittenen Weinbarplanung?

2. Bebauungsplan Hansaallee An der Hansaallee, an der Schnittstelle zwischen den Stadtteilen Oberkassel, Lörick und Heerdt hat die Stadtverwaltung das Potenzial für die Entwicklung eines „neuen urbanen, lebendigen und autoarmen Stadtquartiers“ ausfindig gemacht. Das Gebiet stehe seit 2022 weitgehend leer. Als Planungsziele gibt die Stadt in ihrer Beschlussvorlage unter anderem die Errichtung von etwa 440 Wohneinheiten, Gewerbe und einer Kita an. In der späteren Konzeption sollen auch eine nachhaltige und klimaangepasste Planung berücksichtigt werden, etwa hinsichtlich der Begrünung und der Baumaterialien. Das historische Gebäude an der Hansaallee 190 soll in die Neuentwicklung integriert und weiterentwickelt werden. Außerdem sollen demnach 50 Prozent der Wohngebäude als öffentlich geförderter Wohnraum errichtet werden. Die BV 4 wird zum weiteren Vorgehen angehört.