Vorschau Bezirksvertretung 3 Bezirksvertreter sprechen über 32 Mobilitätsstationen für Mietfahrräder

Um eine flächendeckende Verfügbarkeit zu gewährleisten, soll ein dichtes Netz an Stationen, an denen die Fahrräder ausgeliehen und wieder abgegeben werden können, entstehen. 32 dieser Stationen sollen es im Stadtbezirk 3 werden – beispielsweise am Kirchplatz oder an der Haltestelle Universität Nord/Christophstraße. So es möglich ist, sollen die Stationen auf freien Flächen errichtet werden. Mancherorts wird es allerdings nötig sein, Parkplätze umzufunktionieren. Im Bezirk 3 sollen es 13 sein. Dafür sollen etwa 330 Abstellplätze für Stadträder geschaffen werden. Die Stadtverwaltung bittet die Bezirksvertreter um ihre Zustimmung.