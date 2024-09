Neues aus der Bezirksvertretung 3 Übergangslösung für die Situation rund um die Bilker Kirche scheint gefunden

Zunächst stand einmal mehr das Gebiet um die Bilker Kirche in Unterbilk auf der Tagesordnung. Die Erhöhung der Aufenthaltsqualität und eine Neuaufteilung des Straßenraums sind seit Jahren Thema bei Politikern, Anwohnern und Gewerbetreibenden. Eine „große“ und finale Lösung ist weiterhin nicht absehbar, doch die Stadtverwaltung stellte eine Übergangslösung mündlich vor, die in der nächsten BV-Sitzung im Oktober zum Beschluss vorgelegt werden soll. Vorgesehen ist eine teilweise Verkehrsberuhigung im östlichen Teil der Bilker Kirche auf der Bilker Allee in Richtung Lorettostraße. Mit der Verkehrsberuhigung sollen fünf Autoparkplätze wegfallen, für die viel Platz für beispielsweise ein gastronomisches Angebot entstehe, so hieß es von der Stadt. Ausreichend Platz für die Anlieferung für die anliegenden Gewerbe soll bestehen bleiben.