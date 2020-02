Verkehr in Düsseldorf : Düsseldorfer U-Bahn-Netz soll weiter wachsen

Verkehr in Düsseldorf

Am Freiligrathplatz sehen die Bezirkspolitiker eine größere Notwendigkeit für einen Tunnel, als an von der Verwaltung vorgeschlagenen anderen Orten. Foto: Endermann, Andreas (end)

Nord Die Stadtverwaltung stellte nun der Bezirksvertretung 5 eine Liste der nächsten Projekte vor und erhielt dazu viel Kritik

Der ÖPNV in Düsseldorf soll verbessert und deshalb unter anderem das U-Bahn-Netz weiter ausgebaut werden. Vier neue Stadtbahnverbindungen und zwei neue U-Bahn-Tunnel sind geplant. Das betrifft besonders den Düsseldorfer Norden, weshalb die Verwaltung ihr erstes Konzept dazu in der Bezirksvertretung 5 vorgestellt hat. Geplant ist unter anderem eine Tunnelverlängerung vom Kennedydamm zum Reeser Platz für die U78 und die U79, die Umfahrung der Messe in einem Tunnel mit der U80 und der dritte Bauabschnitt der U81 vom Flughafen-Terminal bis Flughafen-Bahnhof. Eine konkrete Umsetzung der Planungen wird erfahrungsgemäß zehn bis 15 Jahre dauern, wie die Verwaltung betonte.