Sitzung am 27. September Bezirkspolitik diskutiert über Stadtbahnverlängerung bis Garath

Weil das Benrather Rathaus derzeit saniert wird, muss sich die Bezirksvertretung 9 für ihre Sitzungen immer Ausweichquartiere suchen. Zu einer Premiere kommt es am Freitag, 27. September. Erstmals tagt das Gremium im Benrather Bürgerhaus an der Telleringstraße 56. Los geht es um 16 Uhr. Besucher sind willkommen. Unter anderem geht es um diese Themen:



Bauvoranfrage Saddelerstraße Ein Investor will an der Straße in Urdenbach vier Reihenhäuser bauen. Weil es für das Grundstück in Höhe der Hausnummer drei aktuell keinen Bebauungsplan gibt, soll per Bauvoranfrage geklärt werden, ob das Vorhaben bauplanungsrechtlich zulässig ist. Momentan liegt das Grundstück brach, die Gebäude wurden bereits abgebrochen. Auf dem Grundstück sollen neben den vier Reihenhäusern zwei Garagen errichtet werden. Die Reihenhäuser sind zweigeschossig und in offener Bauweise geplant, die Traufhöhe der Wohngebäude soll 6,17 Meter, die Firsthöhe 9,81 Meter betragen.