Jahresvorschau in Düsseldorf : Neue Schule und Wohnungen für den Norden

Jahresvorschau in Düsseldorf

Bezirksbürgermeister Stefan Golißa freut sich, dass die Turnhalle in Wittlaer 2020 fertig wird. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Nord Viele Projekte, die 2020 fertiggestellt werden, sollen das Leben im Stadtbezirk 6 weiter aufwerten.

Im Jahr 2019 sind bei vielen Projekten im Stadtbezirk 5 (Kaiserswerth, Wittlaer, Angermund, Kalkum, Lohausen und Stockum) die Planungen gestartet, so dass sie nun 2020 umgesetzt werden können.

Schulen An der Koetschaustraße laufen zurzeit die Bauarbeiten für die Toni-Turk-Realschule. Die Fertigstellung des Gebäudes für 750 Schüler in 25 Klassen und einer Dreifach-Sporthalle ist für das zweite Quartal 2020 geplant. Insgesamt werden 25,5 Millionen Euro am Standort investiert.