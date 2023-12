Adventskalender-Podcast mit Kinderreportern Ein Adventskalender für die Ohren

Jeden Tag im Advent gibt es diese kleinen Auszeiten mit Geschichten, Berichten und Musik. Im Team sind elf Kinder und Jugendliche von acht bis 16 Jahren. Johanna (8) und Tom (11) gehören dazu. „Ich interviewe Leute und frage sie nach ihrem Beruf und was sie so machen. Dann interessiert mich, was an ihrem Beruf in der Weihnachtszeit so besonders ist“, sagt Tom.