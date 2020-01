Zwei Profis aus Rumänien : Karrieresprungbrett in Benrath

Benrath Zwei rumänische Profifußballer verstärken den VfL Benrath. Sie erhoffen sich, in Deutschland sportlich weiterzukommen. Für den Verein sind die Neuzugänge ein Gewinn – allerdings fehlt noch eine Wohnung in Düsseldorf.

Fußballspielen in Deutschland, das ist der ganz große Traum von Andrei Coblis und Raul Creciunesc. Und deshalb haben sich die rumänischen Fußballfreunde gemeinsam auf den Weg nach Düsseldorf gemacht, wo der VfL Benrath das Karriere-Sprungbrett sein soll. „In Rumänien ist es ziemlich schwer, sich als Fußballprofi zu behaupten“, begründet Coblis den mutigen Ortswechsel. Beim Drittligisten FC Hunedoara hat der 30-jährige Keeper mit 2,02 Meter Gardemaß – ebenso wie sein Mitspieler Creciunesc (24) – zuletzt sein Geld verdient. „Vielleicht geht in Deutschland mehr“, hoffen beide.

Dass ausgerechnet Düsseldorf das erste Ziel ihrer Fußballabenteuerreise sein soll, hat einen familiären Hintergrund. Andreis Cousine Bettina lebt mit ihrer Familie in Urdenbach und bot beiden vorübergehend Unterkunft. Dank Bettinas Mama Adriana und Facebook klappte es prompt mit der Vereinssuche. Per Facebook nämlich hatte der VfL Benrath gerade die dringende Suche nach einem Torwart kundgetan, was der social-media-versierten Tante prompt aufgefallen war – und da das Vereinsgelände des Deutschen Amateurmeisters von 1957 für die Neu-Urdenbacher auch gleich um die Ecke liegt, ist schnell ein Kontakt entstanden, und zwar erfolgreich. In der Multikultitruppe von Trainer Botan Melik fühlten sich die Zugänge auf Anhieb bestens aufgehoben.