Serie Mein Lieblingsstück : Ein fruchtiges Statussymbol

Benrath Das Museum für Gartenkunst besitzt eine Sammlung von Zitronen aus Wachs.

Die heute ironisch gebrauchte Attitüde „mein Auto, mein Haus, mein Boot“ – Sinnbilder für Prahlerei – stellte einst andere Besitztümer in den Mittelpunkt. „Meine Zitronenbäume hieß es zur Barockzeit“, erzählt die Leiterin des Museums für Europäische Gartenkunst im Schloss Benrath, Eva-Maria Gruben, schmunzelnd.

Im 17. und 18. Jahrhundert seien Zitrusbäume ein Statussymbol gewesen. Sie wählt eine Sammlung der exotischen Früchte – in Wachs geformt – als Lieblingsobjekt aus. Jede einzelne ist dekorativ auf Stroh gebettet und versehen mit einem schnörkelig beschriebenen Schild zur Sorte. „Heute würden die alle aussortiert. Dabei zeigen sie wunderbar die Sortenvielfalt, aber sie entsprechen keiner EU-Norm“, erläutert Eva-Maria Gruben. Tatsächlich sind es eher unförmige und narbige Exemplare.

Auch ein Grund weshalb sie sich in die unverwüstlichen Früchte verguckt hat. Und das bereits vor rund 17 Jahren. „Ich besuchte in Maastricht eine Messe für alte Kunst. Da habe ich die Wachsfrüchte bei einem Händler aus Mailand gekauft“, erinnert sich die Kunsthistorikerin. Das kleine „Wachsobst-Kabinett“ fiel ihr sofort ins Auge. „Ich dachte ‚toll‘, weil Früchte, Box und Beschriftung auch im Original erhalten sind“, erzählt sie begeistert. Der

einstige Besitzer und Erschaffer, Francesco Garnier Valletti, lernte 1843, dass modellierte Früchte am Wiener Hof kennen. Fasziniert davon, erlernte er das sogenannte „Bossieren“ selbst und wurde eine Berühmtheit dieser Modellierkunst. 1888 erhielt er einen Lehrstuhl für „Wissenschaftliche Nachbildung von Naturobjekten“.