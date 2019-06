Wohltätigkeit : Zehn Jahre Hilfe für Bedürftige

Benrath Die Benrather Tüte organisiert und verteilt Lebensmittelspenden an arme Menschen in Benrath und Urdenbach.

Das Glücksrad im Vorraum des Arndt-Saales der evangelischen Dankeskirche in Benrath war die beliebteste Anlaufstelle auf dem kleinen Fest, das die Benrather Tüte zur Feier ihres zehnjährigen Bestehens für Helfer und all jene Menschen veranstaltete, die von den Ehrenamtlichen seit Jahren unterstützt werden. „Es war viel los, die Stimmung war gut, es hat allen Spaß gemacht“, sagt Hanne Watty, die Initiatorin der Benrather Tüte, zufrieden. Ganze 120 Menschen waren gekommen, um das Jubiläum zu feiern.

Dass es einmal so viele Menschen werden würden, die sich für die Tüte interessieren, war vor zehn Jahren nicht abzusehen. „Ich habe damals bei der Düsseldorfer Tafel angefragt, warum es so etwas nicht in Benrath gibt“, erinnert sich Watty. Die Antwort war einfach: Es gab dort niemanden, der sich engagiert hätte. Das wollte Watty ändern, und gemeinsam mit einigen Bekannten eröffnete sie die Benrather Tüte.

Das Prinzip entspricht dem der Tafel: Bedürftige Menschen können einmal in der Woche zur Ausgabestelle kommen, um dort kostenlos Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs, etwa Shampoo und Waschmittel, zu bekommen. „Wir brauchen einmalig einen Personalausweis und einen Nachweis der Bedürftigkeit, also eine Bescheinigung vom Job-Center oder der Grundsicherung“, sagt Watty. Auf diese Weise könne verhindert werden, dass sich Menschen Spenden erschleichen, die dazu nicht berechtigt sind. „Wir wollen das Angebot möglichst niederschwellig halten“, sagt Watty. Deswegen müssen die Dokumente auch nur beim ersten Besuch vorgezeigt werden.

Einen Partner für ihr Projekt fand die engagierte Benratherin im Zentrum plus der Diakonie, die zu der Zeit ein ähnliches Projekt plante. „Margit Risthaus und wir haben gut zusammengearbeitet und das Projekt schnell auf die Beine gestellt“, lobt Watty ihre Weggefährten von damals, von denen viele noch heute bei der Benrather Tüte aktiv sind. Und so konnte vor genau zehn Jahren das Projekt bei der Düsseldorfer Tafel vorgestellt werden, die die Kooperation bestätigte. „Ehrenamtliche Fahrer der Tafel fahren so gut wie alle großen Supermärkte und viele Lebensmittelgeschäfte in der Stadt an, sammeln Nahrungsmittelspenden und bringen sie zu uns“, erklärt Watty die Arbeitsweise der Tüte. Weitere Spenden kommen von Anwohnern, Geschäften und Vereinen aus dem Stadtteil.