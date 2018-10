Werstener treffen einfach  nicht das Tor

DÜSSELDORF-SÜD Kreisliga A: SG Benrath Hassels patzt beim Tabellenletzten, Urdenbach ist im Aufwärtstrend

(hel) Während der TSV Urdenbach in der Kreisliga A seinen Aufwärtstrend mit einem 2:1-Auswärtssieg beim FC Bosporus fortsetzt, tritt der SV Wersten 04 nach einem torlosen Remis beim SSV Erkrath weiter auf der Stelle. Die Bezirksliga-Absteiger SG Benrath-Hassels patzt beim Tabellenletzten in Hilden und rutscht nun auf Rang sechs ab.



SG Benrath-Hassels Unglücklicher hätte der Spielauftakt gegen die SP.-VG. Hilden 05/06 nicht laufen können: Bereits in der zweiten Minute bugsierte der Hasselaner Schlussmann Daniel Theis das Leder nach einer Rückgabe ins eigene Netz. In der Folgezeit besaßen die Gäste durchaus Chancen, den frühen Rückstand zu egalisieren. Veli Velija schoss sowohl vor als auch nach der Pause knapp vorbei. Hayati Emir machte es nicht besser. „Wir haben spielerisch enttäuscht“, sagte Co-Coach Amel Kadiric. Das verletzungsbedingte Fehlen zahlreicher Leistungsträger konnte nicht kompensiert werden. In der Offensive gab es keinen adäquaten Ersatz für Torjäger Andreas Sabelfeld.