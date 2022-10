Besichtigung möglich : Weiterführende Schulen im Süden öffnen für Viertklässler

Viertklässler und ihre Eltern können sich am Tag der offenen Tür Schulen ansehen (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Düsseldorf Für die Viertklässler steht eine spannende Zeit an, denn jetzt im Herbst können die weiterführenden Schulen am jeweiligen Tag der offenen Tür besichtigt werden. Ein Überblick über die Termine an einige der Schulen im Düsseldorfer Süden.

Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium Die Benrather Schule öffnet ihre Türen in diesem Jahr bereits am Samstag, 22. Oktober, von 10 bis 13 Uhr. Es wartet ein buntes Programm auf alle Besucher, die das „Annette“ im Rahmen einer Führung oder auf eigene Faust erkunden möchten. Unter anderem gibt es für alle Interessierten Informationen über die neuen Profilklassen, die ab dem kommenden Schuljahr angeboten werden.

Aber auch zahlreiche andere Angebote zum Ausprobieren warten in allen Fachbereichen auf die Kinder. Die gesamte Schulgemeinde freut sich darauf, viele Viertklässler und ihre Eltern zu begrüßen.

Gymnasium Koblenzer Straße Die Urdenbacher Schule öffnet am Samstag, 5. November, von 10 bis 14 Uhr für Kinder, Eltern und Erziehungsberechtigte ihre Türen. Es werden ebenfalls Führungen angeboten, die zuvor über die Webseite www.kobi-gymnasium.de gebucht werden können. Im Rahmen der Führungen stellt die Schulgemeinschaft ihr „Kobi“ vor und lädt zum Entdecken, Erkunden und Erfahren ein. Abschließend können die Eindrücke bei Waffeln, Kuchen und weiteren Leckereien mit Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern ausgetauscht werden.

Schloß-Gymnasium Am Samstag, 19. November, lädt das Schloß-Gymnasium Benrath zwischen 10 und 13 Uhr Interessierte zum Besuch ein. Gäste können sich unter anderem über das naturwissenschaftliche Fachprofil als Mint-freundliche Schule mit schuleigener Sternwarte, Angebote im Bereich der Sprachen, Projekte der Gesellschaftswissenschaften, die Gestaltung der pädagogischen Nachmittagsbetreuung im Halbtag, Klassen- und Schulfahrten wie die Ruderwanderfahrt, Streitschlichtung, Schulsanitätsdienst sowie die Medienscouts informieren. Zudem beantwortet die Schulleitung gerne Fragen zum geplanten Neubau an der Benrodestraße.