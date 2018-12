Wersten: Großer Beifall für Weihnachtsoratorium

Wersten Unter der Leitung von Markus Maczweski sorgten drei Chöre in der Stephanus-Kirche für eine stimmgewaltige Aufführung.

Der Werstener Kantor Markus Maczewski ließ die drei Kantaten ohne Unterbrechung musizieren, was bei jeweils etwa 30 Minuten Dauer für manche Ensembles am Ende zur Kraftlosigkeit führen kann. Nicht so in Wersten. In der komplett gefüllten Stephanus-Kirche hatte Maczewski ein Ensemble versammelt, das vom ersten bis zum letzten Ton hochkonzentriert musizierte. Der große Chor füllte fast den ganzen Altarraum. Er setzte sich aus dem TAO-Chor und dem Chor und Jugendchor der Stephanuskantorei Wersten zusammen. Alle Chöre werden von Markus Maczewski geleitet, unterstützt von Susanne Ankener-Maczewski. Als Stimmbildnerin ist Julia Hagenmüller die Dritte im Bunde bei der Formung des Chores, der trotz großer Anforderungen nie forciert.