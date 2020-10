Weihnachten in Zeiten von Corona : Benrather Schloss sagt Weihnachtsmarkt ab

Buden und Stände wie hier 2019 wird in diesem Jahr am Schloss nicht mehr geben, trotzdem will die Stiftung für festliche Stimmung sorgen. Foto: RP/Dominik Schneider

Benrath Die verantwortliche Stiftung sieht keinen Weg, den Infektionsschutz zu garantieren. Das Weihnachtsdörfchen in der Fußgängerzone soll jedoch stattfinden – wenn auch mit Einschränkungen.

Von Dominik Schneider

Den beliebten Weihnachtsmarkt auf dem Vorplatz des Benrather Schlosses wird es in diesem Jahr nicht geben. Zu dieser Entscheidung hat sich der Vorstand der Stiftung Schloss und Park Benrath durchgerungen.

In den vergangenen Monaten haben die Beteiligten der Stiftung verschiedene Konzepte und Ansätze erwogen, wie unter den aktuellen Auflagen ein Weihnachtsmarkt möglich ist. Mit den bereits jetzt hohen Auflagen und den sich im Augenblick abzeichnenden Entwicklungen sei eine seriöse Planung allerdings nicht möglich, heißt es vom Schloss.

Eigentlich war geplant, wie in jedem Jahr, verschiedene Hütten mit Speisen, Getränken und Kunsthandwerk im Halbkreis um den Schlossweiher an der Benrather Schlossallee aufzustellen. In den vergangenen Jahren war der Weihnachtsmarkt mit Blick auf das imposante Barockschloss an den Adventswochenenden geöffnet, in diesem Jahr war die Zeit vom 20. November bis zum 20. Dezember geplant.

„Wir können gut verstehen, dass diese Nachricht für unsere Besucher und auch die Standbetreiber eine große Enttäuschung ist“, sagt Stiftungsvorstand Nicolas Maas. Er verweist jedoch auf die unkalkulierbaren Risiken, die sich aus einer Veranstaltung wie dem Weihnachtsmarkt vor dem Barockschloss ergeben.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hatte noch vor kurzem gesagt, dass Weihnachtsmärkte auch in Zeiten der Corona-Pandemie denkbar seien – mit entsprechenden Auflagen, etwa Abstandsregelungen und einer Beschränkung des Alkoholkonsums. Noch vor einem Monat hatte sich auch Maas im Gespräch mit unserer Redaktion optimistisch gezeigt. Alles stehe und falle mit den Auflagen, so der Stiftungsvorstand damals. „Bei jedem Besucher Fieber zu messen, könnten wir nicht leisten.“

Trotz der Absage wird es aller Wahrscheinlichkeit nach auch 2020 in Benrath einen Weihnachtsmarkt geben: Für das Weihnachtsdörfchen in der Fußgängerzone wurde ein Konzept erarbeitet und wartet derzeit auf das endgültige Okay von der Stadt. „Es wird nicht so sein, wie man es gewohnt ist, aber es wird schön“, verspricht Melina Schwanke, Vorsitzende der Händlergemeinschaft AG Benrath, die das Weihnachtsdörfchen organisiert. So wird es beispielsweise eine Mundschutzpflicht geben, nur an den Tischen darf die Maske abgenommen werden. Die Schausteller seien inzwischen auf die Situation eingestellt und kennen sich mit den Einschränkungen aus. Alle Beteiligten, auch die Händler vor Ort, arbeiten laut Schwanke gut zusammen, um das Beste aus den aktuellen Umständen zu machen. „Das wird mehr Aufwand für uns Organisatoren“, so Schwanke, „aber Benrath ganz ohne Weihnachtsmarkt, das geht nicht.“