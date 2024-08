Bei den Senators wird Baseball und Softball gespielt Von Benrath aus ins Softball-Nationalteam

Damit ihre Tochter während ihres Aufenthalts in „Good Old Germany“ vom Softball nicht entwöhnt wird, hat Mama Sonja im Internet nach einem Softballclub in und um Düsseldorf gesucht. Bei den Senators der TSG Benrath ist sie fündig geworden. „Ich habe auf Anhieb gesehen, welches Talent in Lina steckt“, erinnert sich Trainer Frank Mohr an die erste Begegnung 2021. Nach einer spontanen Trainingseinheit folgte wenige Tage später bereits ein erster Spieleinsatz gegen den favorisierten Zweitligisten Wesseling Vermins. „Wir haben die Partie überraschend gewonnen“, berichtet Mohr – dank Lina.