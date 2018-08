VfL-Torwart macht gegen Fortuna Spiel seines Lebens

BENRATH Mit Ovationen wurde Keeper Christian Ritzkatis bei seiner Auswechslung in der 71. Minute bedacht. Er hatte mit zahlreichen Glanzparaden bei der 13:0-Niederlage für Furore gesorgt. Bei der Bierversorgung hakte es.

Guter Besuch, beste Stimmung – der Erstligist Fortuna Düsseldorf und ein trockener Himmel hatten am Dienstagabend rund 3500 Zuschauer zum Test-Spiel der Bundesligaprofis beim Bezirksligisten VfL Benrath ins Stadion an der Karl-Hohmann-Straße gelockt. Und die zahlreich angereisten Fortuna-Fans kamen in jeder Hinsicht auf ihre Kosten. Sowohl vor als auch nach dem Schlusspfiff der Freundschaftspartie präsentierten sich die Fußballstars ihrem großen und kleinen Anhang hautnah.