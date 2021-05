Zu viel Aufwand für die Trainer : VfL Benrath stoppt Jugendtraining

Benrath Die geltenden Auflagen sind für die ehrenamtlichen Trainer nicht zu erfüllen. Daher hat der Verein sein Training bis auf weiteres eingestellt. Die Kinder sind enttäuscht.

„Ein gewisser Verschleiß durch die Corona-Einschränkungen ist bei Klein und Groß festzustellen“, behauptet Reno Swyter. Umso bedauerlicher sei es, dass Pauls Fußballtraining nun auf Eis liege. Klagen jedoch will Swyter aber keineswegs. „Unsere Familie lebt in Benrath in einem Reihenhaus mit Garten“, weiß der Lehrer an einer Grundschule in Baumberg zu schätzen und stellt – auch mit Blick auf seine Schülerschaft – fest: „Andere Familien müssen unter viel schwierigeren Bedingungen mit der aktuellen Lage und den Einschränkungen klarkommen.“