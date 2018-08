VfL Benrath startet mit magerem 0:0 in Liga-Alltag

VfL startet mit magerem 0:0 in den Liga-Alltag

BENRATH Gegen den Bezirksliga-Aufsteiger FC SF Delhoven gab es im heimischen Stadion an der Karl-Hohmann-Straße ein torloses Remis.

Jubel gab es nicht zum Saisonauftakt beim VfL Benrath. Enttäuschung hingegen war zu verspüren, als beim Heimdebüt des Landesliga-Absteigers gegen den Bezirksliga-Aufsteiger FC SF Delhoven im Stadion an der Karl-Hohmann-Straße der Schlusspfiff ertönte. 0:0 lautete das aus Benrather Sicht zu magere Schlussresultat. „Immerhin haben wir nicht verloren“, kommentierte VfL-Coach Frank Stoffels die Nullnummer mit einer Portion Galgenhumor.

Enttäuschung und Ärger im Lager der Benrather waren unverkennbar und zugleich verständlich. Schließlich war mehr drin gewesen für die engagiert aufspielenden Schlossstädter gegen einen nur in der Anfangsphase gleichwertigen Gegner. Was zählt im Fußball, sind allerdings die Tore, und zu wenigstens einem Torerfolg hat es für die Gastgeber irgendwie nicht gereicht. Gäste-Schlussmann Kevin Müller wusste sich in brenzligen Situationen als reaktionsschneller Keeper zu präsentieren. Und darüber hinaus fehlten bei den zahlreichen Abschlüssen auf Seiten der Benrather die berühmt-berüchtigten Zentimeter, die eben den Unterschied ausmachen zwischen Erfolg und Misserfolg.