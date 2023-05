Sport in Düsseldorf Benrather gründen Frauenfußball-Team

Soraya Schmitter jedenfalls ist mit Leidenschaft bei allen Übungseinheiten dabei, auch wenn die Defensivakteurin anfangs mächtig unter Muskelkater zu leiden hatte. Nach einer verletzungsbedingten Spielpause muss sie, wie einige ihrer Mitspielerinnen, erst wieder in Form kommen. Als besondere Erinnerung an ihre Jugendjahre in Hilden nennt sie den Besuch einer Bundesligapartie beim Triple-Gewinner VfL Wolfsburg um Fußball-Ikone Alexandra Popp, wo die Frauenpower-Girls als Einlaufkinder ganz große Fußballluft schnuppern durften. Ihr Fußballherz teilt die 19-Jährige, die gegenwärtig am Hildener Krankenhaus eine Ausbildung zur Pflegefachfrau absolviert, durchaus mit der Männer-Fußballwelt und drückt neben den in der Bezirksliga aktuell abstiegsbedrohten VfLern auch Zweitligist Fortuna Düsseldorf die Daumen.