Blühstreifen in Düsseldorf Umbau der Mittelstreifen Hildener Straße geht im Herbst weiter

Aus Sicht der Verwaltung wird es aber nicht zu einem erhöhten Parkdruck kommen. Denn die Prüfungen zur Parkraumkompensation hätten ergeben, dass in der näheren Umgebung des Schlossparks sogar kostenfreie Stellplätze am Benrather Schlossufer und der Urdenbacher Allee 10 (Orangerie) zur Verfügung stünden – inklusive Behindertenstellplätze an der Urdenbacher Allee 3 (ein Stellplatz), der Urdenbacher Allee 7 (zwei Stellplätze), der Urdenbacher Allee 10 (vier Stellplätze) und der Robert-Hansen-Straße 20 am Altenheim (drei Stellplätze). Das teilte das Amt für Verkehrsmanagent auf eine Anfrage der Politik in der Bezirksvertretung 9 mit. Zudem biete die Quartiersgarage „Benrather Schlossallee 125a“ vier bis fünf Stellplätze für Anwohner, das seien jedoch keine Kurzzeitstellplätze. Das größere Potenzial für die Kompensation der entfallenden Stellplätze bietet laut Stadt allerdings die Quartiersgarage „Heubesstraße 2/Paulistraße 10 - Schlossgarage“. Bis Anfang Juni hätten dort etagenweise Renovierungsarbeiten stattgefunden. Derzeit stünden dort etwa 20 Dauerstellplätze für Bewohner oder Händler zur Verfügung. Im oberen Bereich könnten Dauerstellplätze in Kurzzeitstellplätze umgewandelt werden. Montag bis Freitag stehen tagsüber 50 bis 60 Stellplätze für Kurzzeitparkende, gegen Abend mehr (seit Mitte Juni stehen weitere Kurzzeitstellplätze zur Verfügung) und samstags rund 100 Stellplätze für Kurzzeitparkende (seit Mitte Juni weitere Kurzzeitstellplätze) zur Verfügung. Sonntags ist die Quartiersgarage derzeit nur bei Veranstaltungen geöffnet und ansonsten geschlossen. Der Betreiber hat sich laut Stadt dahin gehend geäußert, dass es aufgrund der geringen Nachfrage an Sonntagen zunächst auch so bleiben wird.