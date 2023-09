Jugend- und Kulturzentrum in Düsseldorf Team von Haus Spilles in Sorge wegen Neubaus

An der Schlossparkstraße in Benrath soll ein neues Wohngebäude entstehen. Das versetzt die Mitarbeiter des benachbarten, selbstverwalteten Jugend- und Kulturzentrums Haus Spilles in Sorge. Sie befürchten, dass sich die zukünftigen Bewohner über Lautstärke beschweren könnten, und sehen die Zukunft des Zentrums gefährdet. In der jüngsten Sitzung der Bezirksvertretung 9 nahmen die Politiker die Bedenken ernst. Sie gaben der Verwaltung einige Aufträge mit auf den Weg. Der Beschluss über die gestellte Bauvoranfrage wurde vertagt.