Tag der offenen Tür in Düsseldorfer Krankenhaus : Von der Bauch-Weg-Formel zum Herzkatheter

Tag der offenen Tür in Düsseldorfer Krankenhaus

Düsseldorf Großes Interesse an der Sana-Klinik Benrath zeigten Besucher auch aus dem Umland beim Tag der offenen Tür. Das Krankenhaus hatte für ein vielseitiges Angebot gesorgt.

Rund 500 Gäste kamen zum Tag der offenen Tür im Sana-Krankenhaus Benrath, um einen Blick hinter die Kulissen in den OP-Sälen, dem Herzkatheter-Labor und der Geburtshilfe zu werfen und sich bei einer Führung das ganze Haus genau erläutern zu lassen. Außerdem auf dem Programm: Ärztliche Vorträge zu Themen wie der Krebsvorsorge oder Wirbelsäulenproblematik, dazu Aktivitäten für die Kinder, Gesundes vom Food-Truck und die Gelegenheit, die aufgenommen Kalorien bei den Art Gigants wieder zu reduzieren.

„Wir haben massiv investiert, um zukunftsfähig zu sein. Und wir wollten zeigen, was sich verändert hat“, erklärte Michael Weckmann von der Geschäftsleitung. Das regionale Trauma-Zentrum sei ein Erfolg, und mit Hans Kottkamp habe das Haus einen renommierten Spezialisten verpflichten können. Der Fachmann für Herzrhythmusstörungen sinniert mit seinem Team-Kollegen im Herzkatheter-Labor derweil über die Ausstrahlung des High-Tech-Raums. „Humor und Gespräche helfen immer“, sagte Kottkamp im Hinblick auf gestresste Patienten. Musik und Lichteffekte seien ebenfalls eine Hilfe. „Das sieht ja schon ein wenig aus, als würden wir jemanden in dieser Kapsel auf den Mond schießen“, gab Fachfrau Angelika Bieber zu. Aber: Aufklärung helfe immer. Diesem Thema widmete sich Chefarzt und Kardiologe Thorsten Dill und erläuterte geduldig die Funktion der Monitore und den Ablauf der Untersuchung, bei der ein fadendünnen Schlauch durch die Vene zum Herz geführt.

Einrichtungen : Akut-, Fach- und Reha-Kliniken sowie Altenheime. In Düsseldorf 220 Betten in den Kliniken Gerresheim und Benrath

Auffallend viele junge Gäste erkundeten unbefangen die Räume. Das war ausdrücklich gewünscht, so Kliniksprecherin Katharina Stratos. „Dass Kinder hier positive Erlebnisse haben, ist sehr wichtig.“ Deshalb gab es von der Teddyklinik über Schminken, Hüpfburg, Luftballonwettbewerb und einen speziellen Erste-Hilfe-Kursus reichlich Abwechslung für jedes Alter.

Die Info-Angebote wurden in der 100 Quadratmeter großen Eingangshalle präsentiert, die im Oktober fertiggestellt wurde. Der helle Raum dient sowohl als Warte- wie auch als Veranstaltungssaal. Dort klärte etwa Nathalie Schröder über Keime auf. „Sie kommen immer von draußen“, sagte die verantwortliche Ärztin für Krankenhaushygiene. Was beim Desinfizieren der Hände alles falsch laufen kann, demonstrierte sie anhand eines Koffers mit UV-Licht. Trotz Desinfektion gibt es bisweilen Schwachstellen. „30 bis 40 Mal in einer Schicht“ desinfizieren die Klinikmitarbeiter deshalb ihre Hände, „je nach Einsatzbereich auch 100 Mal“, berichtete Ricarda Pachal.