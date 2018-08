Stars-Wars-Welt zu Besuch in Benrath

Benrath Zu Gunsten des Kinderhospizes Regenbogenland gab es das zehnte Mopped-Fest auf dem Benrather Schützenplatz.

Im Laufe des Nachmittags machen viele Besucher Fotos mit den verkleideten Clubmitgliedern – sehr zur Freude von Michael Schätzle. Er tritt als Raymus Antilles auf und freut sich, wenn Besucher seine Leidenschaft für das Fantasy-Universum teilen. Er erklärt, was hinter der 501st-German-Legion steckt: „Wir sind die größte Star-Wars-Fangemeinde mit 12.000 Mitgliedern weltweit, davon 800 in Deutschland, deren Hobby Star Wars ist. Deshalb können wir auch auf vielen Charity-Veranstaltungen wie heute mitmachen.“ Den Mitgliedern ist sehr wichtig, dass sie nicht irgendwelche Outfits aus Karnevalsläden tragen. „Die Kostüme müssen bei der amerikanischen Filmgesellschaft abgenommen und verifiziert werden, so dass sie haargenau dem Original aus dem Film entsprechen“, sagt Schätzle, „deswegen stecken zum Beispiel in einem Boba-Fett-Kostüm über 2000 Stunden Arbeit. Teilweise kaufen wir die Materialien zusammen, teils arbeiten wir selbst daran.