Benrath: Stadt will Flächen für Nirosta-Nachbarn anbieten

Benrath Bei der Neuplanung des ehemaligen Nirosta-Geländes in Benrath sollen die Interessen der Anlieger-Firmen berücksichtigt werden.

Konkret geht es um das mittelständische Unternehmen Walter Flender (etwa 300 Mitarbeiter) und den Kfz-Betrieb City-Autoservice Bormann, die beide direkt an das Planungsgebiet grenzen. Flender hat bereits Interesse am Erwerb zusätzlicher 5000 bis 10.000 Quadratmeter Fläche angemeldet, um Produktionseinheiten von anderen Standorten nach Düsseldorf zu verlagern. In neuen Produktionseinheiten könnte dann etwa eine neue Zahnriementechnologie hergestellt werden. Bormann ist an einer Erweiterung um 1500 Quadratmeter interessiert.